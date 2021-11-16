«Две случайных цифры»: Основатель ОМС в России объяснил, в чем проблемы системы
В системе ОМС не хватает 50% средств, поэтому деньги и распределяются административным путем, сказал НСН Владимир Гришин.
Главная проблема системы обязательного медицинского страхования (ОМС) – серьезная нехватка средств, о которой известно четверть века, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин.
Ранее Счетная палата выявила проблемы в системе ОМС. По данным РБК, ссылающегося на отчет ведомства, страховые принципы системы реализованы недостаточно, поэтому их заменяют административным управлением финансами, распределяя деньги по неформализованным правилам.
«Счетная палата выявила то, что мне лично известно 30 лет, я об этом говорю десятки лет. Материалы Счетной палаты должны содержать самое главное – изначально средств в системе медицинского страхования недостаточно. В основе этой системы две случайных цифры: это размер взносов на работающих граждан и размер платежей на неработающих граждан. Эти случайные цифры установлены еще в начале 1990-х годов, поэтому в системе не хватает 50% средств. Я об этом точно знаю, потому что мне правительство говорило: "Создай систему, деньги будут"», - сказал Гришин.
При этом он считает правильным административное распределение средств в системе ОМС.
«Системе не хватает денег, идет замещение платных услуг, нет лекарственного страхования, которое стоит 500 млрд рублей. Поэтому все средства, которые направляются в систему, распределяются административным путем. И это правильно», - подчеркнул профессор.
Гришин также предложил ряд мер по исправлению ситуации.
«Нужно искать деньги, а деньги в государстве есть. Нужно понять, что можно предложить? Например, часть НДС направить на медицинское страхование. Направить акцизы от продажи алкоголя или табака. Изменить налоговую систему, ввести налог с оборота. Это можно легко сделать. Но никто эти вопросы не обсуждает. Нужно понять, что добровольное медицинское страхование должно не замещать обязательное, а дополнять государственные гарантии. Платные услуги нужно вывести из системы государственных и муниципальных учреждений. Надо начинать с платежей на неработающих граждан, размер которых должен быть увеличен в четыре раза, понять, что такое оптимизация, как устроена система здравоохранения. Тогда это будет интересный отчет, а так это просто будет констатация фактов, о которых всем хорошо известно», - подчеркнул создатель ОМС России.
При этом он выразил недоумение, почему Счетная палата молчит об огромных налоговых льготах.
«В системе медицинского страхования ряд плательщиков имеет огромные льготы. Это 500 млрд рублей в год. Почему об этом никто не говорит? Об этом должна говорить Счетная палата. Нужно начинать с источников, а не зарубежного опыта», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что Фонды ОМС в регионах оказались в долгах из-за коронавируса, лечение которого обходится в три раза дороже обычных заболеваний. Проблемы испытывают около 30 регионов, главы которых стали заложниками ситуации: они не могут перераспределить бюджеты самостоятельно и обращаются к своим кураторам в правительстве с соответствующими просьбами.
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