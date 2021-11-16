«Две случайных цифры»: Основатель ОМС в России объяснил, в чем проблемы системы

В системе ОМС не хватает 50% средств, поэтому деньги и распределяются административным путем, сказал НСН Владимир Гришин.

Главная проблема системы обязательного медицинского страхования (ОМС) – серьезная нехватка средств, о которой известно четверть века, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин.

Ранее Счетная палата выявила проблемы в системе ОМС. По данным РБК, ссылающегося на отчет ведомства, страховые принципы системы реализованы недостаточно, поэтому их заменяют административным управлением финансами, распределяя деньги по неформализованным правилам.

Счетная палата сообщила о неэффективности системы ОМС

«Счетная палата выявила то, что мне лично известно 30 лет, я об этом говорю десятки лет. Материалы Счетной палаты должны содержать самое главное – изначально средств в системе медицинского страхования недостаточно. В основе этой системы две случайных цифры: это размер взносов на работающих граждан и размер платежей на неработающих граждан. Эти случайные цифры установлены еще в начале 1990-х годов, поэтому в системе не хватает 50% средств. Я об этом точно знаю, потому что мне правительство говорило: "Создай систему, деньги будут"», - сказал Гришин.

При этом он считает правильным административное распределение средств в системе ОМС.

«Системе не хватает денег, идет замещение платных услуг, нет лекарственного страхования, которое стоит 500 млрд рублей. Поэтому все средства, которые направляются в систему, распределяются административным путем. И это правильно», - подчеркнул профессор.

Гришин также предложил ряд мер по исправлению ситуации.

«Нужно искать деньги, а деньги в государстве есть. Нужно понять, что можно предложить? Например, часть НДС направить на медицинское страхование. Направить акцизы от продажи алкоголя или табака. Изменить налоговую систему, ввести налог с оборота. Это можно легко сделать. Но никто эти вопросы не обсуждает. Нужно понять, что добровольное медицинское страхование должно не замещать обязательное, а дополнять государственные гарантии. Платные услуги нужно вывести из системы государственных и муниципальных учреждений. Надо начинать с платежей на неработающих граждан, размер которых должен быть увеличен в четыре раза, понять, что такое оптимизация, как устроена система здравоохранения. Тогда это будет интересный отчет, а так это просто будет констатация фактов, о которых всем хорошо известно», - подчеркнул создатель ОМС России.

При этом он выразил недоумение, почему Счетная палата молчит об огромных налоговых льготах.

СМИ: Фонды ОМС в регионах оказались в долгах из-за коронавируса

«В системе медицинского страхования ряд плательщиков имеет огромные льготы. Это 500 млрд рублей в год. Почему об этом никто не говорит? Об этом должна говорить Счетная палата. Нужно начинать с источников, а не зарубежного опыта», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что Фонды ОМС в регионах оказались в долгах из-за коронавируса, лечение которого обходится в три раза дороже обычных заболеваний. Проблемы испытывают около 30 регионов, главы которых стали заложниками ситуации: они не могут перераспределить бюджеты самостоятельно и обращаются к своим кураторам в правительстве с соответствующими просьбами.

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