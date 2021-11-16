«Две случайных цифры»: Основатель ОМС в России объяснил, в чем проблемы системы

«Счетная палата выявила то, что мне лично известно 30 лет, я об этом говорю десятки лет. Материалы Счетной палаты должны содержать самое главное – изначально средств в системе медицинского страхования недостаточно. В основе этой системы две случайных цифры: это размер взносов на работающих граждан и размер платежей на неработающих граждан. Эти случайные цифры установлены еще в начале 1990-х годов, поэтому в системе не хватает 50% средств. Я об этом точно знаю, потому что мне правительство говорило: "Создай систему, деньги будут"», - сказал Гришин.

При этом он считает правильным административное распределение средств в системе ОМС.

«Системе не хватает денег, идет замещение платных услуг, нет лекарственного страхования, которое стоит 500 млрд рублей. Поэтому все средства, которые направляются в систему, распределяются административным путем. И это правильно», - подчеркнул профессор.

Гришин также предложил ряд мер по исправлению ситуации.

«Нужно искать деньги, а деньги в государстве есть. Нужно понять, что можно предложить? Например, часть НДС направить на медицинское страхование. Направить акцизы от продажи алкоголя или табака. Изменить налоговую систему, ввести налог с оборота. Это можно легко сделать. Но никто эти вопросы не обсуждает. Нужно понять, что добровольное медицинское страхование должно не замещать обязательное, а дополнять государственные гарантии. Платные услуги нужно вывести из системы государственных и муниципальных учреждений. Надо начинать с платежей на неработающих граждан, размер которых должен быть увеличен в четыре раза, понять, что такое оптимизация, как устроена система здравоохранения. Тогда это будет интересный отчет, а так это просто будет констатация фактов, о которых всем хорошо известно», - подчеркнул создатель ОМС России.

При этом он выразил недоумение, почему Счетная палата молчит об огромных налоговых льготах.