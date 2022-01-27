Два человека насмерть отравились алкоголем в Оренбургской области

В Переволоцком районе Оренбургской области два человека скончались в результате употребления суррогатного алкоголя, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Количество отравившихся паленым алкоголем в Казани достигло 13

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В 2021 году в регионе уже наблюдалось массовое отравление алкоголем. 7 октября стало известно, что насмерть отравились шесть человек. На следующий день были задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте.

По словам медиков, в крови погибших был обнаружен метанол, при этом концентрация вещества в разы превысила смертельную для человека дозу.

Ранее полицейские в ХМАО задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АлкогольОтравления
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