Два человека насмерть отравились алкоголем в Оренбургской области
В Переволоцком районе Оренбургской области два человека скончались в результате употребления суррогатного алкоголя, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В 2021 году в регионе уже наблюдалось массовое отравление алкоголем. 7 октября стало известно, что насмерть отравились шесть человек. На следующий день были задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте.
По словам медиков, в крови погибших был обнаружен метанол, при этом концентрация вещества в разы превысила смертельную для человека дозу.
Ранее полицейские в ХМАО задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек.
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