Два человека насмерть отравились алкоголем в Оренбургской области

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В 2021 году в регионе уже наблюдалось массовое отравление алкоголем. 7 октября стало известно, что насмерть отравились шесть человек. На следующий день были задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте.

По словам медиков, в крови погибших был обнаружен метанол, при этом концентрация вещества в разы превысила смертельную для человека дозу.

Ранее полицейские в ХМАО задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек.

