Два человека госпитализированы после отравления в Москве

В Москве двух человек госпитализировали после отравления неизвестным веществом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

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По его словам, все пострадавшие проживали в одной квартире. Жильцов подъезда жилого дома на улице 40 лет Октября разместят в пунктах временного пребывания.

Люди почувствовали недомогание и вызвали медиков. В настоящее время выясняются причины отравления людей.

Напомним, три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Московской области, всего известно о пяти пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияМосква
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