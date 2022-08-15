Два человека госпитализированы после отравления в Москве
В Москве двух человек госпитализировали после отравления неизвестным веществом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По его словам, все пострадавшие проживали в одной квартире. Жильцов подъезда жилого дома на улице 40 лет Октября разместят в пунктах временного пребывания.
Люди почувствовали недомогание и вызвали медиков. В настоящее время выясняются причины отравления людей.
Напомним, три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Московской области, всего известно о пяти пострадавших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- Два человека госпитализированы после отравления в Москве
- Число пропавших без вести в результате взрыва в Ереване увеличилось до 27
- «Спартак» после разгрома «Сочи» вышел на первое место в РПЛ
- Музыканта Дэвида Боуи признали самым влиятельным артистом в Британии
- Один человек погиб после ракетного удара Украины по жилому району Энергодара
- Скончался певец и тесть Квентина Тарантино Цвика Пик
- Пистолетом-пулеметом ППК-20 и винтовкой СВЧ оснастят российскую армию в этом году
- Захарова указала условие для прекращения отношений России и США
- Польша создает концепцию прекращения выдачи виз россиянам для Евросоюза
- Число пострадавших после взрыва ТЦ в Ереване увеличилось до 51
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru