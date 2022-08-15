Два человека госпитализированы после отравления в Москве

По его словам, все пострадавшие проживали в одной квартире. Жильцов подъезда жилого дома на улице 40 лет Октября разместят в пунктах временного пребывания.

Люди почувствовали недомогание и вызвали медиков. В настоящее время выясняются причины отравления людей.

Напомним, три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Московской области, всего известно о пяти пострадавших.

