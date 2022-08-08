СМИ: в Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл 6 августа. Мужчины полакомились арбузом, а затем ощутили недомогание. Вызванная бригада скорой медпомощи госпитализировала одного из них.

Источник отметил, что пострадавший попал в реанимацию, врачи утверждают что он отравился неизвестным веществом.

Ранее в Москве пожилая женщина и 15-летний ребёнок погибли в результате отравления. По данным следствия, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице.