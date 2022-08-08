СМИ: в Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию

Двое москвичей оказались в больнице после того, как попробовали купленный на рынке арбуз, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, инцидент произошёл 6 августа. Мужчины полакомились арбузом, а затем ощутили недомогание. Вызванная бригада скорой медпомощи госпитализировала одного из них.

Источник отметил, что пострадавший попал в реанимацию, врачи утверждают что он отравился неизвестным веществом.

Ранее в Москве пожилая женщина и 15-летний ребёнок погибли в результате отравления. По данным следствия, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:БольницаГоспитализацияМосква
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