Дуров рассказал о переходе пользователей WhatsApp в Telegram
Разработчик Telegram Павел Дуров сообщил, что пользователи WhatsApp массово переходят в его мессенджер. Дуров считает, что этому способствовала новая политика корпорации Facebook, в соответствии с которой юзеры WhatsApp обязаны передавать свои данные Facebook в рекламных целях. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.
«Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook», — написал Павел Дуров об изменениях условия пользовательского соглашения мессенджера Цукерберга.
По мнению разработчика Telegram, переход пользователей в его сеть является серьезной проблемой для Facebook. Дуров заявил, что были обнаружены боты, которые распространяют о его мессенджере ложную информацию в сетях, которая касается связи с Россией, а также сомнениях в безопасности и секретности переписок в Telegram, отмечает RT.
«Все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Наше шифрование и API полностью задокументированы и тысячи раз проверялись экспертами по безопасности», - заявил Дуров.
Ранее управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН развеял миф о приватности в мессенджерах и соцсетях.
«Мне кажется, приватности уже никакой давно нету, и только очень наивные люди полагали, что, переписываясь в тех или иных мессенджерах, можно сохранить свою privacy. Думаю, своей privacy мы давно рассчитываемся за возможность моментально общаться, покупать билеты или заказывать доставку еды в два клика. Поэтому мы всерьез не можем про какую-то privacy разговаривать и на это надеяться», - считает эксперт.
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