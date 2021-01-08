СМИ: Пользователей WhatsApp обязали делиться данными с Facebook
Мессенджер WhatsApp обновил условия использования приложения, согласно которым пользователям придётся делиться своими данными с Facebook, сообщает ArsTechnica.
В случае согласия, мессенджер будет отправлять Facebook регистрационные данные пользователя, его номер телефона и контакты из телефонной книги, фотографии, данные об активности, данные о транзакциях, информацию о модели смартфона (мобильного устройства), IP-адреса и прочее.
Обновлённые правила использования вступают в силу 8 февраля 2021 года. Если пользователь откажется принять их, то WhatsApp станет недоступен.
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг купил WhatsApp в 2014-м году за 19 млрд долларов, однако в 2020-м Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала продать мессенджер, сообщает Ura.ru. Комментируя судебный иск директор FTC Ян Коннер заявил, что действия Facebook «лишают потребителей преимуществ конкуренции».
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