Довузовские военные учебные заведения перенесли весенние каникулы на лето

По словам начальника управления военного образования генерал-майора Игоря Муравлянникова, обстановка в кадетских и суворовских училищах стабильная, обучение идет по плану, однако увольнения для воспитанников и воспитанниц временно отменены. Учащиеся проводят турниры по шахматам и морскому бою, различные онлайн-встречи с известными людьми и онлайн-олимпиады, творческие конкурсы. Также военные довузовские учебные заведения пользуются возможностями современного онлайн-досуга и посещают дистанционные экскурсии в российские музеи - Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Исторический музей. Для них также запланированы дистанционные олимпиады по школьным предметам.

Остальные школьники России переведены на дистанционное обучение. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, почему желательно отменить ЕГЭ в 2020 году.











