Доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет
Для укрепления иммунитета, человек должен заниматься своим здоровьем, вместо того, чтобы сидеть на диване. Об этом в Instagram заявил телеведущий, врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский.
«Все почему-то думают, что укрепить иммунитет можно, сидя на диване и пожирая какие-то конкретные лекарства. Нет», — сказал он.
По словам медика, поддержать иммунитета можно за счет регулярных физических нагрузках, а также ограничений себя в сахаре, отсутствия вредной пищи и лишнего веса. Важную роль здесь играют положительные эмоции и свежий воздух.
Комаровский также считает, что не стоит стремиться к стерильности вокруг себя. Он пояснил, что иммунная система должна постоянно «контактировать с кучей бактерий».
Никакой «волшебной таблетки» для укрепления имуннитета не существует, заключил врач.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН объяснил, почему при COVID-19 в реанимации много больных с лишним весом. Он подтвердил опасность коронавируса для полных людей.
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