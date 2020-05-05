Доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет

По словам медика, поддержать иммунитета можно за счет регулярных физических нагрузках, а также ограничений себя в сахаре, отсутствия вредной пищи и лишнего веса. Важную роль здесь играют положительные эмоции и свежий воздух.



Комаровский также считает, что не стоит стремиться к стерильности вокруг себя. Он пояснил, что иммунная система должна постоянно «контактировать с кучей бактерий».

Никакой «волшебной таблетки» для укрепления имуннитета не существует, заключил врач.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН объяснил, почему при COVID-19 в реанимации много больных с лишним весом. Он подтвердил опасность коронавируса для полных людей.



















