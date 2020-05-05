Доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет

Для укрепления иммунитета, человек должен заниматься своим здоровьем, вместо того, чтобы сидеть на диване. Об этом в Instagram заявил телеведущий, врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский.

«Все почему-то думают, что укрепить иммунитет можно, сидя на диване и пожирая какие-то конкретные лекарства. Нет», — сказал он.

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По словам медика, поддержать иммунитета можно за счет регулярных физических нагрузках, а также ограничений себя в сахаре, отсутствия вредной пищи и лишнего веса. Важную роль здесь играют положительные эмоции и свежий воздух.

Комаровский также считает, что не стоит стремиться к стерильности вокруг себя. Он пояснил, что иммунная система должна постоянно «контактировать с кучей бактерий».

Никакой «волшебной таблетки» для укрепления имуннитета не существует, заключил врач.

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ФОТО: pixabay.com
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