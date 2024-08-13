«Не моя собака»: Как наказать владельца кусающегося животного

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание для хозяев за агрессию их животных. По его словам, за причинение тяжкого вреда здоровью следует возбуждать уголовное дело на хозяина питомца по статье, предполагающей до 15 лет лишения свободы. Бурматов заявил, что в подобных случаях владельцев собак и сегодня можно привлечь к уголовной ответственности, однако доказать их вину не так просто.

«В уголовном кодексе есть две статьи о причинении вреда по неосторожности и причинении смерти по неосторожности. Если хозяин не следил за своим животным, и оно кого-то покусало, предусмотрено до двух лишения свободы. В кодексе об административных правонарушениях есть штрафы до 200 тысяч рублей, можно оштрафовать владельца нерадивого животного, если собака повредила одежду или машину. При причинении вреда здоровью уже можно посадить, но полиция крайне неохотно и неэффективно занимается такими делами. Как правило, нужен депутатский запрос для привлечения к ответственности, поскольку почти невозможно доказать, что животное реально принадлежало владельцу», - сообщил он.