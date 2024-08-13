«Не моя собака»: Как наказать владельца кусающегося животного
Всеобщая регистрация позволила бы выявлять хозяев агрессивных животных, сказал НСН депутат Владимир Бурматов.
Действующее законодательство позволяет привлечь владельцев собак к серьезной ответственности, если животное покусало другого человека, однако доказать причастность нерадивого хозяина к питомцу почти невозможно, пояснил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание для хозяев за агрессию их животных. По его словам, за причинение тяжкого вреда здоровью следует возбуждать уголовное дело на хозяина питомца по статье, предполагающей до 15 лет лишения свободы. Бурматов заявил, что в подобных случаях владельцев собак и сегодня можно привлечь к уголовной ответственности, однако доказать их вину не так просто.
«В уголовном кодексе есть две статьи о причинении вреда по неосторожности и причинении смерти по неосторожности. Если хозяин не следил за своим животным, и оно кого-то покусало, предусмотрено до двух лишения свободы. В кодексе об административных правонарушениях есть штрафы до 200 тысяч рублей, можно оштрафовать владельца нерадивого животного, если собака повредила одежду или машину. При причинении вреда здоровью уже можно посадить, но полиция крайне неохотно и неэффективно занимается такими делами. Как правило, нужен депутатский запрос для привлечения к ответственности, поскольку почти невозможно доказать, что животное реально принадлежало владельцу», - сообщил он.
По словам депутата, всеобщая регистрация питомцев упростила бы привлечение хозяев животных к ответственности.
«Любой грамотный адвокат сразу заявляет, что это животное просто ходило рядом. Даже свидетельские показания о том, что человек пришел вместе с животным, или видео с камер видеонаблюдения легко разбиваются адвокатом. Представитель защиты тогда говорит: "А рядом еще были и голуби, получается, он и их владелец?". В этом случае можно установить хоть до 30 лет лишения свободы, ничего не изменится. Если бы тех, чья собака загрызла ребенка, реально бы осуждали на два года, питомцев держали бы на поводке и в наморднике, как того требует федеральный закон. Но пока всего треть регионов ввела регистрацию домашних животных. Чтобы это стало всероссийской нормой, нужна позиция Минприроды. В ведомстве говорили, что готовят соответствующую законодательную норму, но мы до сих пор ее не увидели», - подытожил Бурматов.
Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказал «Радиоточке НСН», что хозяевам собак важно следить за настроением питомцев и создавать для них комфортную обстановку.
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