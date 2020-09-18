Добровинский об апелляции Ефремова: мы примем любой приговор суда
Адвокаты в эфире НСН рассказали о перспективах апелляции Ефремова в Мосгорсуде.
Сократить назначенный актёру Михаилу Ефремову срок в два раза и заменить реальное наказание условным попросил Мосгорсуд в апелляционной жалобе на приговор Ефремову его новый адвокат Владимир Васильев.
Напомним, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, в эфире НСН заявил, что его доверители не будут возражать против условного срока Ефремову.
«С самого начала я говорил, что та часть семьи, которую я представляю, примет любой приговор суда. Если он, конечно, обвинительный. Мы всегда об этом говорили. При апелляции потерпевшая сторона будет по-прежнему доказывать, что господин Ефремов виновен», - сказал Добровинский.
В свою очередь заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва в эфире НСН пояснил, что Мосгорсуд вправе назначить Ефремову условный срок.
«Теоретически все может быть. Может быть и условный, и оправдательный, и снижение срока. Вышестоящая, апелляционная инстанция по существу заново рассматривает дело. Никаких ограничений у нее нет. Она только не может увеличить срок», - указал юрист.
Ранее Генрих Падва в эфире НСН выразил надежду на сокращение срока заключения Ефремова. Он возложил на адвоката актера Эльмана Пашаева ответственность за суровый приговор Ефремову.
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