Добровинский об апелляции Ефремова: мы примем любой приговор суда

Сократить назначенный актёру Михаилу Ефремову срок в два раза и заменить реальное наказание условным попросил Мосгорсуд в апелляционной жалобе на приговор Ефремову его новый адвокат Владимир Васильев.

Напомним, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, в эфире НСН заявил, что его доверители не будут возражать против условного срока Ефремову.

«С самого начала я говорил, что та часть семьи, которую я представляю, примет любой приговор суда. Если он, конечно, обвинительный. Мы всегда об этом говорили. При апелляции потерпевшая сторона будет по-прежнему доказывать, что господин Ефремов виновен», - сказал Добровинский.