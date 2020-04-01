Для инфицированных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение
Для москвичей, заражённых коронавирусной инфекцией, создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг». Об этом заявили в департаменте информационных технологий Москвы. Там подчеркнули, что с его помощью сотрудники правоохранительных органов смогут убедиться в том, что жители столицы соблюдают режим изоляции и не выходят из дома. Приложение, которое будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя, поможет обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения COVID-19.
Отмечается, что приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение от коронавирусной инфекции на дому и подписали необходимое согласие. Для того, чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, оно будет периодически направлять push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.
Добавим, полноценная версия приложения заработает в ближайшие дни.
Ранее НСН писала, что режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что пациента с коронавирусной инфекцией сначала осматривает врач. Он и принимает решение о том, можно ли оставить человека на лечении дома. После этого, он подписывает согласие о том, что обязуется не покидать своей квартиры. При этом фото пациента загружают в базу видеонаблюдения.
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