Для инфицированных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Для москвичей, заражённых коронавирусной инфекцией, создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг». Об этом заявили в департаменте информационных технологий Москвы. Там подчеркнули, что с его помощью сотрудники правоохранительных органов смогут убедиться в том, что жители столицы соблюдают режим изоляции и не выходят из дома. Приложение, которое будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя, поможет обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения COVID-19.

Отмечается, что приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение от коронавирусной инфекции на дому и подписали необходимое согласие. Для того, чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, оно будет периодически направлять push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Добавим, полноценная версия приложения заработает в ближайшие дни.