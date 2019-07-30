Disney побил мировой рекорд по сборам
The Walt Disney Company побил мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам. Как сообщает Москва 24, доход компании уже превысил показатели конкурентов когда-либо за год.
Представители Disney объявили, на данный момент удалось собрать 7,67 миллиарда долларов по миру. Наибольшую прибыль компании принесли такие фильмы, как «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин», каждая из которых принесла своему обладателю более миллиарда долларов. К аналогичному показателю уже приближаются и анимационные картины «История игрушек 4» и «Король Лев».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал предсказуемым успех ремейка «Короля льва» в России. При этом он отметил, что сложно сравнивать новинку с оригинальной картиной Disney 25-летней давности.
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