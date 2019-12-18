Близкие Заворотнюк начали мстить преследующим их журналистам
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк начали публиковать фотографии журналистов, которые преследуют артистку и караулят ее возле больницы.
Пост с фотографиями папарацци опубликован в сообществе «Поддержка Анастасии Заворотнюк». На них изображены мужчины с камерами и телефонами, которые дежурят возле клиники, в которой, предположительно, лежит Заворотнюк.
Отмечается, что представители желтой прессы подговаривают сотрудников больницы продать им информацию о состоянии артистки.
«Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое», - цитирует телеканал «360» родственников актрисы.
Также члены семьи Заворотнюк призвали журналистов примерить на себя ситуацию, в которой они оказались, пишут «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга, она находится в тяжелом состоянии.
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