Близкие Заворотнюк начали мстить преследующим их журналистам

Пост с фотографиями папарацци опубликован в сообществе «Поддержка Анастасии Заворотнюк». На них изображены мужчины с камерами и телефонами, которые дежурят возле клиники, в которой, предположительно, лежит Заворотнюк.

Отмечается, что представители желтой прессы подговаривают сотрудников больницы продать им информацию о состоянии артистки.

«Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое», - цитирует телеканал «360» родственников актрисы.

Также члены семьи Заворотнюк призвали журналистов примерить на себя ситуацию, в которой они оказались, пишут «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга, она находится в тяжелом состоянии.

