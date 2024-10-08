Директор ФСБ Бортников: На Северном Кавказе усилилась пропаганда исламизма

Пропаганда исламизма с использованием религиозного фактора усилилась на Северном Кавказе стараниями международных террористов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора ФСБ России Александра Бортникова.

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Он также обратил внимание на рост интенсивности распространения радикальных исламских течений.

Свои идеи, по словам Бортникова, террористы продвигают через интернет и «неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации».

Директор ФСБ отметил, что перед российскими властями стоит цель не допустить проникновения радикальной идеологии на Северный Кавказ, а также укрепить и сохранить общероссийскую гражданскую идентичность на основе традиционных культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей.

Ранее захватившего заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева приговорили к лишению свободы на срок 20 лет. Осужденного признали виновным в участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТЕГИ:ФСБСеверный КавказИсламистыАлександр Бортников

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