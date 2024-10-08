Директор ФСБ Бортников: На Северном Кавказе усилилась пропаганда исламизма
Пропаганда исламизма с использованием религиозного фактора усилилась на Северном Кавказе стараниями международных террористов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора ФСБ России Александра Бортникова.
Он также обратил внимание на рост интенсивности распространения радикальных исламских течений.
Свои идеи, по словам Бортникова, террористы продвигают через интернет и «неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации».
Директор ФСБ отметил, что перед российскими властями стоит цель не допустить проникновения радикальной идеологии на Северный Кавказ, а также укрепить и сохранить общероссийскую гражданскую идентичность на основе традиционных культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей.
Ранее захватившего заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева приговорили к лишению свободы на срок 20 лет. Осужденного признали виновным в участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru