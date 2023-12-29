Дилеры пообещали поставить в Россию новые китайские автомобили

Отмечается, что ввоз автомобилей будет осуществляться по схеме параллельного импорта. Электромотор мощностью 163 лошадиные силы обеспечивает возможность разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунды, максимальная же скорость Neta X — 150 км/ч.

Салон кроссовера оборудован 15,5-дюймовым тачпадом (с него происходит управление автомобилем) и цифровой приборной панелью. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены сиденья с кожаной отделкой. Стоимость автомобиля в России не уточняется, но в Китае Neta X продается по цене от 127 тысяч юаней (1,6 млн рублей).

Ранее сообщалось, что средняя цена подержанных иномарок выросла на 31% в текущем году и составила 2,7 млн рублей.

