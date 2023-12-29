Дилеры пообещали поставить в Россию новые китайские автомобили
Автодилеры Москвы пообещали поставить в Россию для продажи в 2024 году новые компактные кроссоверы Hozon Auto — электрические автомобили Neta X. Об этом сообщил сайт Autonews со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что ввоз автомобилей будет осуществляться по схеме параллельного импорта. Электромотор мощностью 163 лошадиные силы обеспечивает возможность разгоняться до 100 км/ч за 9,5 секунды, максимальная же скорость Neta X — 150 км/ч.
Салон кроссовера оборудован 15,5-дюймовым тачпадом (с него происходит управление автомобилем) и цифровой приборной панелью. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены сиденья с кожаной отделкой. Стоимость автомобиля в России не уточняется, но в Китае Neta X продается по цене от 127 тысяч юаней (1,6 млн рублей).
Ранее сообщалось, что средняя цена подержанных иномарок выросла на 31% в текущем году и составила 2,7 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru