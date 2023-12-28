В России резко выросли в цене иномарки с пробегом

Средняя цена подержанных иномарок выросла на 31% в текущем году и составила 2,7 млн рублей. Результаты соответствующего исследования представил автодилер Major Auto.

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В частности, россияне стали чаще покупать автомобили иностранного производства с пробегом в кредит.

Вместе с тем парк подержанных автомобилей в России «молодеет». Так, в 2019 году россияне чаще всего покупали автомобили пяти-восьмилетнего возраста по цене примерно 900 тысяч рублей. Сегодня соотечественники предпочитают трех-пятилетние иномарки.

Руководитель департамента по продаже автомобилей с пробегом Major Auto Давид Павлов объяснил такую тенденцию попытками россиян заменить автомобилем с малым пробегом новую машину из-за роста цен.

Ранее вице-президент, исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что отечественные автомобили в 2023 году дорожали в четыре раза быстрее импортных из-за непродуктивных издержек, которые не сильно зависят от ключевой ставки.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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