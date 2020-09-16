Кураев: Россия держит Кадырова для управы на чеченцев

Молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде, раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Как сообщает «Газета.ру» он заявил, что они не являются чеченцами по национальности, как предполагалось ранее.

Кадыров подчеркнул, что сознательного нарушителя закона нельзя относить к какой-либо национальности или религии, поскольку он действует не в интересах народа. При этом он назвал мытье ног в святом источнике «не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности». Глава Чечни выразил мнение, что эти люди должны быть наказаны по закону.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН выразил уверенность, что Русской православной церкви не нужно вмешиваться в эту историю.