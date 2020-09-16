Кураев: Россия держит Кадырова для управы на чеченцев

Запрещенный в служении протодиакон в беседе с НСН выразил уверенность, что Русской православной церкви не нужно вмешиваться в историю с помывшими в святой воде обувь чеченцами. 



Молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде, раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Как сообщает «Газета.ру» он заявил, что они не являются чеченцами по национальности, как предполагалось ранее.

Кадыров подчеркнул, что сознательного нарушителя закона нельзя относить к какой-либо национальности или религии, поскольку он действует не в интересах народа. При этом он назвал мытье ног в святом источнике «не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности». Глава Чечни выразил мнение, что эти люди должны быть наказаны по закону.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН выразил уверенность, что Русской православной церкви не нужно вмешиваться в эту историю.

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«В данном случае самый лучший вариант, когда они разбираются между собой, без участия нашей церкви. Реакция Калининградской епархии, с одной стороны, была очень странной, такой «отмазывающейся». Слова были найдены крайне неудачные, но по сути да, есть же такая управа. Зачем же Кадырова и содержат, как не для такого рода разборок. За это Россия ему и платит», - сказал священник.

Он считает, что религиозные святыне не должны защищаться светскими законами.

«Святыни должны защищать себя сами. Это еще древние римляне понимали: пусть боги сами мстят за обиду, нанесенную им», - напомнил Кураев.

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, в котором несколько уроженцев Чечни со смехом мыли обувь в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РПЦРамзан КадыровАндрей Кураев
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