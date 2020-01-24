Диетолог рассказала об опасности полезных продуктов

Полезные продукты тоже могут нанести серьезный вред здоровью. Об этос сообщила диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра в интервью «Focus.de».

В список таких продуктов специалист включила консервированные помидоры. По ее словам, главная проблема – в банках. Внутреннее покрытие жестяной банки может содержать бисфенол А, которое способно привести к нарушению гормонального баланса. Поэтому Крел посоветовала покупать консервы в стекле.

Рыба может содержать ртуть. Особенно велик риск получить ее из тунца. А в корм для лосося част добавляют антибиотики, передает РИА Новости.