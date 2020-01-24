Диетолог рассказала об опасности полезных продуктов
Полезные продукты тоже могут нанести серьезный вред здоровью. Об этос сообщила диетолог Даниэла Крел из Баварского потребительского центра в интервью «Focus.de».
В список таких продуктов специалист включила консервированные помидоры. По ее словам, главная проблема – в банках. Внутреннее покрытие жестяной банки может содержать бисфенол А, которое способно привести к нарушению гормонального баланса. Поэтому Крел посоветовала покупать консервы в стекле.
Рыба может содержать ртуть. Особенно велик риск получить ее из тунца. А в корм для лосося част добавляют антибиотики, передает РИА Новости.
По словам диетолога, в рисе может быть мышьяк, который попадает туда из удобрений. Поэтому количество риса в рационе необходимо снизить. Мышьяк в небольших дозах приводит к повреждению сосудов, в больших – к онкологии.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН рассказала, что майонез можно делать и самостоятельно. Он получится таким же вкусным, но гораздо более полезным.
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