В Госдуме предложили платить учителям за организацию ЕГЭ 500 рублей за час
Первый зампредседателя комитета Госдумы Яна Лантратова предложила установить минимальную оплату учителям за участие в организации ЕГЭ на уровне 500 рублей за час, передает РИА Новости.
При этом она призвала удвоить коэффициент оплаты для тех, кто будет работать в районах «с тяжелыми и неблагоприятными условиями труда».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае педагогам за организацию и проведение ЕГЭ и ОГЭ платят лишь 50–100 рублей за день работы, это следует из мониторинга профсоюза «Учитель». Еще в 48 регионах педагоги получают компенсацию в 500 рублей и ниже. В связи с этим общественники обратились в Минпросвещения с просьбой на федеральном уровне установить единый размер доплат.
Лантратова добавила, что доплаты положены учителям по закону, но необходимо установить правильный размер.
До этого Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, было направлено официальное письмо всем депутатам, которые до этого высказывались за отмену или изменение формы экзамена, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда
- Жители Дагестана пожаловались на резкие толчки от землетрясения
- Певица Анна Нетребко объявила о разводе с тенором Юсифом Эйвазовым
- В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин
- Литва запретит поездки в РФ, Белоруссию и КНР служащим с доступом к гостайне
- Названы жанры фильмов, которые предпочитает смотреть российская молодежь
- На Артемовской ТЭЦ в Приморье произошел пожар
- «Резкий рост»: На российские марки электроники в 2023 году пришлась треть продаж
- Мариинка покажет премьеру оперы Штрауса «Ариадна на Наксосе»
- В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов с взрывчаткой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru