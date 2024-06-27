В Госдуме предложили платить учителям за организацию ЕГЭ 500 рублей за час

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае педагогам за организацию и проведение ЕГЭ и ОГЭ платят лишь 50–100 рублей за день работы, это следует из мониторинга профсоюза «Учитель». Еще в 48 регионах педагоги получают компенсацию в 500 рублей и ниже. В связи с этим общественники обратились в Минпросвещения с просьбой на федеральном уровне установить единый размер доплат.

Лантратова добавила, что доплаты положены учителям по закону, но необходимо установить правильный размер.

До этого Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, было направлено официальное письмо всем депутатам, которые до этого высказывались за отмену или изменение формы экзамена, передает «Радиоточка НСН».

