Детский омбудсмен Москвы: Детей прививают только с согласия родителей

«Действительно, ответственность за жизнь и здоровье ребенка всецело лежит на его законных представителях. Согласно 157 ФЗ, только по добровольному согласию может быть проведена вакцинация. В Москве развернуто 13 мест. Через портал мос.ру или Госуслуги можно зарегистрироваться заранее. Очередности нет, совершенно все спокойно. Ребенка перед вакцинацией осматривает врач. Ребенка наблюдают после самой прививки», - сказала Ярославская.

Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН заявил, что дети составляют примерно 10% от общего числа заболевших омикрон-штаммом коронавирусной инфекцией, заболеваемость среди детей повышается.

