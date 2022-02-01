Детский омбудсмен Москвы: Детей прививают только с согласия родителей

Перед вакцинацией проводят осмотр ребенка, после введения вакцины за ним также наблюдает врач, заявила Ольга Ярославская. 

Детей могут прививать от коронавируса только с добровольного согласия родителей, ответственность за здоровье ребенка полностью лежит на законных представителях, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.

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«Действительно, ответственность за жизнь и здоровье ребенка всецело лежит на его законных представителях. Согласно 157 ФЗ, только по добровольному согласию может быть проведена вакцинация. В Москве развернуто 13 мест. Через портал мос.ру или Госуслуги можно зарегистрироваться заранее. Очередности нет, совершенно все спокойно. Ребенка перед вакцинацией осматривает врач. Ребенка наблюдают после самой прививки», - сказала Ярославская.

Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН заявил, что дети составляют примерно 10% от общего числа заболевших омикрон-штаммом коронавирусной инфекцией, заболеваемость среди детей повышается.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияРоссия
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