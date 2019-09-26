Детсадовская уголовщина. Товарный знак «Маленькая страна» не защищен - адвокат Будивских

Поэт Илья Резник подал заявление в Следственный комитет на семью Будивских из-за использования бренда «Маленькая страна». Он требует от владельцев сети московских детских садов возмещение на сумму в 70 млн. рублей.

Адвокат Резника Юрий Романов утверждает, что исключительные права на товарный знак «Маленькая страна» принадлежат его клиенту (зарегистрированы на АНО «Музыкальный театр Ильи Резника»), а сеть детских садов использует название незаконно, пишет РИА ФАН.

Адвокат семьи Будивских Дмитрий Зацаринский в эфире НСН не согласился с обвинениями коллеги.

«Там очень тонкая юридическая коллизия относительно регистрации. Он [товарный знак] зарегистрирован по разным видам деятельности, разным классам. В данном классе, например, "Продажа франшиз на образование", в частности, детских садов, этот товарный знак "Маленькая страна" никем не защищен. Получается, что в данном классе это ниша свободна. Поэтому супруги Будивские никаких преступлений не совершали, они использовали товарный знак, который имели право использовать», - сказал Зацаринский.