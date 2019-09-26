Детсадовская уголовщина. Товарный знак «Маленькая страна» не защищен - адвокат Будивских
Адвокат семьи Будивских рассказал в эфире НСН о тонкостях юридической коллизии в отношении «Маленькой страны».
Поэт Илья Резник подал заявление в Следственный комитет на семью Будивских из-за использования бренда «Маленькая страна». Он требует от владельцев сети московских детских садов возмещение на сумму в 70 млн. рублей.
Адвокат Резника Юрий Романов утверждает, что исключительные права на товарный знак «Маленькая страна» принадлежат его клиенту (зарегистрированы на АНО «Музыкальный театр Ильи Резника»), а сеть детских садов использует название незаконно, пишет РИА ФАН.
Адвокат семьи Будивских Дмитрий Зацаринский в эфире НСН не согласился с обвинениями коллеги.
«Там очень тонкая юридическая коллизия относительно регистрации. Он [товарный знак] зарегистрирован по разным видам деятельности, разным классам. В данном классе, например, "Продажа франшиз на образование", в частности, детских садов, этот товарный знак "Маленькая страна" никем не защищен. Получается, что в данном классе это ниша свободна. Поэтому супруги Будивские никаких преступлений не совершали, они использовали товарный знак, который имели право использовать», - сказал Зацаринский.
Адвокат поэта, уточнил, что Будивские не раз получали предупреждения о нарушении прав, но продолжали свои действия. По информации СМИ, Илья Резник уже подавал в суд на детские сады, но проиграл. Теперь поэт привлек к разбирательству Следственный комитет.
Дмитрий Зацаринский отметил, что на Олега и Алину Будивских уже заведено уголовное дело.
«Там не иск, там уголовное дело возбуждено в июне по статье 180 "Незаконное использование чужого товарного знака". Я считаю, что оно возбуждено не законно. Сейчас отдел полиции Балашихи, по месту жительства супругов, расследует это уголовное дело. Обвинения пока не предъявлены, идет следствие. Но мы уже разработали линию защиты от незаконных претензий Ильи Резника. Размер требований в 70 млн. рублей ничем экономически не обоснован, а просто «взят с потолка». Для семьи Будивских это громадная сумма», - заключил собеседник.
Сеть детских садов была основана в 2013 году супругами Алиной и Олегом Будивскими. Сначала они использовали для юридических вопросов «ИП Будивская А.А.». А наименование «Маленькая страна» предложили родители детсадовцев на общем собрании.
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