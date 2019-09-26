На даче в Подмосковье найден мёртвым адвокат Кокорина

Напомним, адвокат участвовал во многих громких судебных процессах. Так, Андрей Ромашов представлял интересы Александра Кокорина, который был осуждён после двух драк в центре столицы. В результате 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных – Александра и Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Ещё два фигуранта скандального дела Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы. 17 октября Кокорин и Мамаев условно-досрочно освободились из колонии в Белгородской области, где отбывали наказание, напоминает Ura.ru.

Ранее НСН писала, что футболист Александр Кокорин не так широко отметил свой выход из колонии. В одном из ресторанов Москвы бывший сиделец снял закрытый зал, куда пригласил не более девяти друзей, сообщает Mash. Согласно инсайдерской информации, за вечер тёплая компания выложила за угощение и напитки 73 тысячи рублей.

