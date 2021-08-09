«Дешевый пиар перед выборами». В СПЧ «защитили» геев от Милонова

Призывы стерилизовать геев и держать их в отдельных приютах сочли перебором даже для такой «одиозной» личности, как Виталий Милонов.

В Совете по правам человека связали последние заявления депутата Госдумы Виталия Милонова об ЛГБТ с предстоящими выборами в Госдуму. Ранее парламентарий призвал стерилизовать геев и держать их в специальных приютах. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Милонов таким образом пиарится на популярной у многих россиян теме.

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«Возможно, он усилил эту риторику в период предвыборной кампании, чтобы завоевать себе дешевый пиар у той части общества, которая так же агрессивно и неодобрительно относится к этой части общества», - заявил общественный деятель.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев попросил «народного избранника» следить за языком и почитать Конституцию, посчитав его слова публичным призывом к нарушению законов. Брод объяснил такое высказывание Фадеева.

«Видимо, кто-то из СМИ спросил его мнение. Потому что специального заявления Совета на тему не было, и специально Совет эту тему не обсуждал. Я думаю, что у части моих коллег, как и у меня, не может быть восторженного отношения к заявлению Милонова. Он достаточно одиозная фигура, которая не раз неодобрительно, агрессивно, воинственно, уничижительно высказывался о представителях секс-меньшинств, которые являются частью общества, обладают гражданскими правами. И никто не вправе дискриминировать их. У Милонова это патологический пунктик. Как будто бы нет других тем. Фадеев совершенно справедливо прореагировал, призвав «Единую Россию» разобраться с поведением депутата», - отметил Брод.

При этом собеседник НСН отметил, что «Единая Россия» вряд ли одернет Милонова.

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«Скорее всего, будет воспитательная беседа. Перестанет после этого Милонов говорить подобные вещи или нет, будет зависеть от реакции партии. Возможно, на какое-то время затихнет. У него это случается волнообразно. То он активизирует эту риторику, то на какое-то время замолкает. Во всяком случае, избиратели свое отношение к Милонову выскажут в период голосования», - резюмировал член СПЧ.

Ранее феминистка и политесса, ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева в ходе пресс-конференции НСН обрушилась с критикой на Милонова, призывавшего ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений».

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ФОТО: Милонов смеется
ТЕГИ:ЛГБТВиталий Милонов
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