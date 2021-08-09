«Дешевый пиар перед выборами». В СПЧ «защитили» геев от Милонова
Призывы стерилизовать геев и держать их в отдельных приютах сочли перебором даже для такой «одиозной» личности, как Виталий Милонов.
В Совете по правам человека связали последние заявления депутата Госдумы Виталия Милонова об ЛГБТ с предстоящими выборами в Госдуму. Ранее парламентарий призвал стерилизовать геев и держать их в специальных приютах. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Милонов таким образом пиарится на популярной у многих россиян теме.
«Возможно, он усилил эту риторику в период предвыборной кампании, чтобы завоевать себе дешевый пиар у той части общества, которая так же агрессивно и неодобрительно относится к этой части общества», - заявил общественный деятель.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев попросил «народного избранника» следить за языком и почитать Конституцию, посчитав его слова публичным призывом к нарушению законов. Брод объяснил такое высказывание Фадеева.
«Видимо, кто-то из СМИ спросил его мнение. Потому что специального заявления Совета на тему не было, и специально Совет эту тему не обсуждал. Я думаю, что у части моих коллег, как и у меня, не может быть восторженного отношения к заявлению Милонова. Он достаточно одиозная фигура, которая не раз неодобрительно, агрессивно, воинственно, уничижительно высказывался о представителях секс-меньшинств, которые являются частью общества, обладают гражданскими правами. И никто не вправе дискриминировать их. У Милонова это патологический пунктик. Как будто бы нет других тем. Фадеев совершенно справедливо прореагировал, призвав «Единую Россию» разобраться с поведением депутата», - отметил Брод.
При этом собеседник НСН отметил, что «Единая Россия» вряд ли одернет Милонова.
«Скорее всего, будет воспитательная беседа. Перестанет после этого Милонов говорить подобные вещи или нет, будет зависеть от реакции партии. Возможно, на какое-то время затихнет. У него это случается волнообразно. То он активизирует эту риторику, то на какое-то время замолкает. Во всяком случае, избиратели свое отношение к Милонову выскажут в период голосования», - резюмировал член СПЧ.
Ранее феминистка и политесса, ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева в ходе пресс-конференции НСН обрушилась с критикой на Милонова, призывавшего ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений».
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