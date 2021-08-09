«Дешевый пиар перед выборами». В СПЧ «защитили» геев от Милонова

«Возможно, он усилил эту риторику в период предвыборной кампании, чтобы завоевать себе дешевый пиар у той части общества, которая так же агрессивно и неодобрительно относится к этой части общества», - заявил общественный деятель.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев попросил «народного избранника» следить за языком и почитать Конституцию, посчитав его слова публичным призывом к нарушению законов. Брод объяснил такое высказывание Фадеева.

«Видимо, кто-то из СМИ спросил его мнение. Потому что специального заявления Совета на тему не было, и специально Совет эту тему не обсуждал. Я думаю, что у части моих коллег, как и у меня, не может быть восторженного отношения к заявлению Милонова. Он достаточно одиозная фигура, которая не раз неодобрительно, агрессивно, воинственно, уничижительно высказывался о представителях секс-меньшинств, которые являются частью общества, обладают гражданскими правами. И никто не вправе дискриминировать их. У Милонова это патологический пунктик. Как будто бы нет других тем. Фадеев совершенно справедливо прореагировал, призвав «Единую Россию» разобраться с поведением депутата», - отметил Брод.

При этом собеседник НСН отметил, что «Единая Россия» вряд ли одернет Милонова.