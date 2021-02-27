В Москве таксист наехал на пешехода с младенцем
27 февраля 202114:08
В Москве на Саянской улице произошло ДТП с участием автомобиля такси. Его водитель совершил наезд на пешехода с полугодовалым ребенком в коляске. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в субботу.
«Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи», - сказано в телеграм-канале.
Информации о пострадавших в ДТП нет.
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27 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru