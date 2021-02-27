В Москве таксист наехал на пешехода с младенцем

В Москве на Саянской улице произошло ДТП с участием автомобиля такси. Его водитель совершил наезд на пешехода с полугодовалым ребенком в коляске. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в субботу.

«Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи», - сказано в телеграм-канале.

Информации о пострадавших в ДТП нет.

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ФОТО: pxhere.com
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