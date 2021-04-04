ГИБДД: число жертв ДТП с участием такси выросло на 20% за последний год
Число людей, погибших в автоавариях с участием такси в России, выросло на 20% за год, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
По его словам, само количество ДТП с такси в стране сохраняется на уровне последних двух лет.
«Но, к сожалению, растет уровень смертности при оказании услуг, погибают пассажиры, погибают люди с участием водителей такси», - сказал он.
В начале марта два автомобиля такси столкнулись на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, три человека пострадали.
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