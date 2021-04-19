Депутаты предложили регулировать ПДД федеральным законом

По мнению депутатов, на данный момент в правилах дорожного движения не урегулирован целый ряд вопросов: о тонировке стекол, а также об использовании электроскутеров и электросамокатов.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.

Тем временем, в Общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам в правилах дорожного движения. Изменения могут коснуться электросамокатов и велосипедов с мотором.

На скутерах разрешено ездить только с 16 лет. Движение совершается по правому краю проезжей части или на велосипедной полосе.

