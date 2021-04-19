Депутаты предложили регулировать ПДД федеральным законом

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями кабмина, сообщил в Telegram-канале глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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По мнению депутатов, на данный момент в правилах дорожного движения не урегулирован целый ряд вопросов: о тонировке стекол, а также об использовании электроскутеров и электросамокатов.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.

Тем временем, в Общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам в правилах дорожного движения. Изменения могут коснуться электросамокатов и велосипедов с мотором.

На скутерах разрешено ездить только с 16 лет. Движение совершается по правому краю проезжей части или на велосипедной полосе.

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Фото: РИА Новости//Павел Лисицын
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