Депутаты предложили регулировать ПДД федеральным законом
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями кабмина, сообщил в Telegram-канале глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По мнению депутатов, на данный момент в правилах дорожного движения не урегулирован целый ряд вопросов: о тонировке стекол, а также об использовании электроскутеров и электросамокатов.
В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.
Тем временем, в Общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам в правилах дорожного движения. Изменения могут коснуться электросамокатов и велосипедов с мотором.
На скутерах разрешено ездить только с 16 лет. Движение совершается по правому краю проезжей части или на велосипедной полосе.
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