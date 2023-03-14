Депутаты Госдумы одобрили штрафы за инструкции по изготовлению боеприпасов
Депутаты Госдумы приняла закон о штрафах за распространение в СМИ и сети Интернет инструкций по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, для граждан штраф за распространение информации о незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию составит от 10 до 50 тысяч рублей, при этом предмет предмет правонарушения будет конфискован.
Штраф для должностных лиц составит от 40 до 80 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 100 тысяч рублей. Максимальный штраф предусмотрен для юридических лиц - от 800 тысяч до одного млн рублей. При этом для предпринимателей также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий публикацию в интернете сведений о способах нелегального изготовления боеприпасов и предусматривающий блокировку сайтов, на которых содержится подобная информация, сообщает НСН.
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