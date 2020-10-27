СМИ: Депутатов «Единой России» не пустили в Думу из-за отказа сдавать тест на COVID

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что тест на коронавирус - единственная возможность снизить передачу инфекции, поэтому во вторник двух депутатов, отказавшихся от анализа, не допустили в зал пленарных заседаний.

В России за последние сутки выявили 16 550 новых пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 547 774 случаев COVID-19, выздоровело 1 158 940 человек, умерло 26 589 пациентов.