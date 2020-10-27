СМИ: Депутатов «Единой России» не пустили в Думу из-за отказа сдавать тест на COVID
Депутатов Госдумы, которые якобы отказались сдавать тест на коронавирус, не пустили на пленарное заседание, сообщает «Интерфакс».
Источник агентства рассказал, что в связи с распространением COVID-19 в нижней палате парламента введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний, и это понимают практически все депутаты. «Однако оказалось, что есть и исключения», - добавил собеседник «Интерфакса», назвав Милонова и Поклонскую, которые входят в состав фракции «Единая Россия».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что тест на коронавирус - единственная возможность снизить передачу инфекции, поэтому во вторник двух депутатов, отказавшихся от анализа, не допустили в зал пленарных заседаний.
В России за последние сутки выявили 16 550 новых пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 547 774 случаев COVID-19, выздоровело 1 158 940 человек, умерло 26 589 пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru