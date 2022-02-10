Депутат Останина рассказала о скандале в Госдуме по поводу вакцинации детей

Вакцинация детей вызвала множество разногласий в Госдуме, заявила депутат Нина Останина.

Минздрав хотел ввести обязательную вакцинацию для детей перед Новым годом, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Последнее заседание было в канун Нового года. Я сказала: "Мы не можем уйти на каникулы, не ответив на вопросы, которые задало нам родительское сообщество. Думу будут просто ненавидеть! Посмотрите вот этот приказ", в нем написано, что вакцинация детей должна быть обязательной. Другой депутат сказала на это, что я вру. Я взяла этот приказ и подошла к председателю Думы: "Вот же слово написано, обязательная". Меня поддержал Петр Толстой, который сказал, что оно есть. В итоге было принято решение рекомендовать главе Минздрава изменить текст приказа, вывести из этого приказа детей, и в СМИ разъяснить, что вакцинация детей носит рекомендательный характер. Уже после Нового года получили ответ, что разъяснения лично министром даны. Но единственным СМИ оказалось сайт самого Минздрава, где [глава Минздава] Михаил Мурашко дал разъяснения», - рассказала депутат.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский либо поверил разработчикам вакцины и главе центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, либо хотел прорекламировать вакцинацию, заявила Останина.

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ФОТО: РИА Новости
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