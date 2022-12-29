Кабмин продлил запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, речь идёт о странах Евросоюза, а также Великобритании, Норвегии и Украины.

Постановление продлевает запрет на шесть месяцев - до 30 июня 2023 года.

Исключение составляют международные автомобильные перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и консульской вализы, а также гуманитарная помощь.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН заявил, что России необходимо полностью ввести запрет на ввоз в страну какой-либо продукции перевозчиками из ЕС.