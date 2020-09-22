Депутат МГД: Велопоездка из Москвы в Петербург может создать новый вид туризма
Велопробег из Москвы в Санкт-Петербург, который стартовал 12 сентября, в перспективе может стать первым этапом на пути к созданию разветвлённой сети велосипедного туризма в России. Об этом заявила депутат Мосгордумы, олимпийская чемпионка Мария Киселёва, пишут «АиФ».
Депутат напомнила, что участники велопробега выехали из столицы, чтобы опробовать новый маршрут протяженностью 1150 километров. Поездка продлится 16 дней. Её участники проедут через Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старую Руссу и Гатчину. Киселева добавила, что пробег организован при поддержке Ростуризма, в нём участвует более 10 человек. На различных точках маршрута к ним смогут присоединиться местные жители.
Мария Кислева подчеркнула, что создание велосипедной инфраструктуры — это не только городские велодорожки и пункты проката. Здесь есть множество нюансов: например, качество покрытия на дорогах, наличие велопарковок для ночлега и мест, где велосипедисты могут безопасно остановиться и перевести дух.
Между тем, ранее СМИ сообщали, что Минтранс намерен сделать проезд в общественном транспорте бесплатным с 2035 года. По задумке ведомства, это станет возможным за счет автомобилистов, которые с 2025 года начнут платить за проезд по дорогам регионального назначения. Ожидается, что к 2035 году плату начнут взимать за проезд на всех дорогах, включая городские трассы.
В свою очередь, вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в эфире НСН допустил, что после того, как автомобилисты пересядут на велосипеды и самокаты, этот вид транспорта также обложат налогом.
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