Депутат МГД: Велопоездка из Москвы в Петербург может создать новый вид туризма

Велопробег из Москвы в Санкт-Петербург, который стартовал 12 сентября, в перспективе может стать первым этапом на пути к созданию разветвлённой сети велосипедного туризма в России. Об этом заявила депутат Мосгордумы, олимпийская чемпионка Мария Киселёва, пишут «АиФ».

Депутат напомнила, что участники велопробега выехали из столицы, чтобы опробовать новый маршрут протяженностью 1150 километров. Поездка продлится 16 дней. Её участники проедут через Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старую Руссу и Гатчину. Киселева добавила, что пробег организован при поддержке Ростуризма, в нём участвует более 10 человек. На различных точках маршрута к ним смогут присоединиться местные жители.



Мария Кислева подчеркнула, что создание велосипедной инфраструктуры — это не только городские велодорожки и пункты проката. Здесь есть множество нюансов: например, качество покрытия на дорогах, наличие велопарковок для ночлега и мест, где велосипедисты могут безопасно остановиться и перевести дух.