Депутат Куринный назвал бессмысленным отказ от термина «медицинская услуга»

«Заменив термин “услуга” на термин “медпомощь”, хотя сегодня медпомощь как раз состоит из услуг, мы вряд ли добьемся повышении престижа и авторитета профессии врача. Этого можно достичь другими способами: увеличением зарплаты, соответствующей пропагандистской кампаний, которая может дать какие-то результаты через несколько лет. Что касается декриминализации, попытки уйти от ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества, на мой взгляд, этого сделать не получится. Формально все равно это будет оцениваться как услуга, даже несмотря на то, что это не будет написано напрямую в самом законе. Тем более, что платные услуги все равно останутся услугами. Под термин “медпомощь” попадет только бесплатная помощь. Я не вижу здесь никаких революционных прорывов», — сказал Куринный.

Парламентарий также призвал отменить уголовное наказание за врачебные ошибки.

«Неумышленная врачебная ошибка — это риск, который может быть связан с тяжестью заболевания, с определенными анатомическими особенностями, и иногда даже высокий уровень профессионализма хирурга не гарантирует положительного исхода. Это могут быть гражданские иски, взыскание неустойки и так далее, но не уголовная ответственность. Во всем мире сложилась практика, по которой за врачебные ошибки не наказывают. Можно наказать за халатность, за прямое нарушение некоторых императивных норм закона, за пьянство на рабочем месте и выполнение в таком состоянии оперативных вмешательств. Эти моменты декриминализировать нельзя», — резюмировал собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в 2024 году депутаты будут добиваться независимости России от иностранных поставщиков лекарств и медицинского оборудования.

