Депутат Куринный назвал бессмысленным отказ от термина «медицинская услуга»
Медики должны быть освобождены от уголовного наказания за врачебную ошибку, поскольку зачастую вмешательства в организм пациента сопряжены с серьезным риском, сказал НСН Алексей Куринный.
Заменой термина «услуга» на термин «медпомощь» нельзя добиться авторитета и престижа профессии медика, не получится добиться и декриминализации врачебной деятельности. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Ранее по поручению Владимира Путина в Госдуму внесли законопроект об отказе от термина «медицинская услуга», пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что на этом давно настаивает существенная часть медиков, в том числе представители профсоюза работников здравоохранения. По словам авторов инициативы, документ разработан в целях «декриминализации деятельности по оказанию медицинской помощи». Куринный заявил, что предлагаемые изменения носят формальный характер.
«Заменив термин “услуга” на термин “медпомощь”, хотя сегодня медпомощь как раз состоит из услуг, мы вряд ли добьемся повышении престижа и авторитета профессии врача. Этого можно достичь другими способами: увеличением зарплаты, соответствующей пропагандистской кампаний, которая может дать какие-то результаты через несколько лет. Что касается декриминализации, попытки уйти от ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества, на мой взгляд, этого сделать не получится. Формально все равно это будет оцениваться как услуга, даже несмотря на то, что это не будет написано напрямую в самом законе. Тем более, что платные услуги все равно останутся услугами. Под термин “медпомощь” попадет только бесплатная помощь. Я не вижу здесь никаких революционных прорывов», — сказал Куринный.
Парламентарий также призвал отменить уголовное наказание за врачебные ошибки.
«Неумышленная врачебная ошибка — это риск, который может быть связан с тяжестью заболевания, с определенными анатомическими особенностями, и иногда даже высокий уровень профессионализма хирурга не гарантирует положительного исхода. Это могут быть гражданские иски, взыскание неустойки и так далее, но не уголовная ответственность. Во всем мире сложилась практика, по которой за врачебные ошибки не наказывают. Можно наказать за халатность, за прямое нарушение некоторых императивных норм закона, за пьянство на рабочем месте и выполнение в таком состоянии оперативных вмешательств. Эти моменты декриминализировать нельзя», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в 2024 году депутаты будут добиваться независимости России от иностранных поставщиков лекарств и медицинского оборудования.
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