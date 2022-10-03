Депутат Госдумы: Принятие Украины в НАТО противоречит планам альянса

По его словам, альянс не намерен вступать в войну с Россией. Тактика НАТО — вести боевые действия чужими руками.

Водолацкий утверждает, что цель Запада — уничтожение славянского мира, а Украина для него — лишь полигон для испытаний.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

