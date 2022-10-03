Депутат Госдумы: Принятие Украины в НАТО противоречит планам альянса

Принятие Украины в Североатлантический альянс не входит в планы НАТО. При таком раскладе будут развернуты крупномасштабные военные действия. Об этом сообщил канал «Дума ТВ» со ссылкой на депутата Виктора Водолацкого.

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По его словам, альянс не намерен вступать в войну с Россией. Тактика НАТО — вести боевые действия чужими руками.

Водолацкий утверждает, что цель Запада — уничтожение славянского мира, а Украина для него — лишь полигон для испытаний.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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