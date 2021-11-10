Депутат Госдумы Милонов назвал своих коллег голодранцами
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что комиссии по этике следует запретить парламентариям жаловаться, сообщает URA.RU.
По его мнению, ему стыдно за своих коллег, в том числе потому, что «жалуются слабаки», .
«Мне стыдно за своих коллег. Одна на сосиски жалуется, другой на то, что у него панели со стен сняты. Да что ты за депутат, ты голодранец что-ли?», — возмутился Милонов.
Депутат добавил, что не верит тем коллегам, которые «тратили миллионы на выборы», но при этом заявляют об отсутствии собственного ноутбука.
Ранее Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирусную инфекцию, раздавая бесплатные экспресс-тесты россиянам.
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