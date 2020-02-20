Депутат-актриса Драпеко вступилась за артистов: Пенсии реально нищенские!
Актриса и депутат Государственной думы Российской Федерации Елена Драпеко в эфире НСН заявила о необходимости добавить к пенсиям заслуженным и народным артистам.
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский пристыдил звезд культуры и шоу-бизнеса за жалобы на маленькие пенсии. Он заявил «Газете.ру», что подобные высказывания артистов являются способом завоевать симпатии. «Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться», — заявил он.
Актриса, звезда фильма «…А зори здесь тихие», депутат Госдумы Елена Драпеко в эфире НСН возмутилась низкой пенсией деятелей культуры. По ее словам, необходимо утвердить прибавку к пенсии хотя бы заслуженным и народным артистам.
«Я совершенно согласна с артистами, пенсии действительно нищенские. У нас даже народные артисты не имеют прибавки к пенсии. Единственное, что раз в год от министерства культуры им дается некое вспоможение. Даже звание народного артиста и народного художника не дает надбавку к пенсии. В отличие от пенсии, например, которую получают олимпийские чемпионы, награжденные медалью за заслуги перед отечеством. Хотя звание народного артиста присваивается указом президента, а звание олимпийского чемпиона всего лишь международной организацией олимпийского комитета.
Мы считаем, что это абсолютно несправедливо. И несколько раз я подавала проекты закона о том, чтобы звание народный артист и заслуженный артист давало право на добавочную пенсию. Москва, в отличие от остальной страны, изыскало средства и своим заслуженным артистам доплачивает к пенсии 30 тысяч рублей. Но Москва - это богатый регион. А если вы живете в Костроме или в Казани – вы можете рассчитывать ни на что, хотя всю жизнь вы служили искусству и добивались признания зрителей. Я считаю, это совершенно скандальная, неприличная ситуация!» - добавила она.
Накануне телеведущий Леонид Якубович рассказал, что ежемесячно получает пенсию в размере 23 тысячи рублей. 74-летний народный артист России пояснил, что пока не тратит эти накопления. Он также выразил недоумение по поводу того, куда пропали отчисления от его зарплаты за почти 60 лет работы. Кроме того, на маленькие пенсии жаловались и другие российские знаменитости.
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