Депутат-актриса Драпеко вступилась за артистов: Пенсии реально нищенские!

Актриса, звезда фильма «…А зори здесь тихие», депутат Госдумы Елена Драпеко в эфире НСН возмутилась низкой пенсией деятелей культуры. По ее словам, необходимо утвердить прибавку к пенсии хотя бы заслуженным и народным артистам.

«Я совершенно согласна с артистами, пенсии действительно нищенские. У нас даже народные артисты не имеют прибавки к пенсии. Единственное, что раз в год от министерства культуры им дается некое вспоможение. Даже звание народного артиста и народного художника не дает надбавку к пенсии. В отличие от пенсии, например, которую получают олимпийские чемпионы, награжденные медалью за заслуги перед отечеством. Хотя звание народного артиста присваивается указом президента, а звание олимпийского чемпиона всего лишь международной организацией олимпийского комитета.