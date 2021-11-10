Депутат Авксентьева показала стоимость блюд в буфете Госдумы
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева опубликовала в своём Instagram видео, в котором показала сколько стоят блюда в депутатском буфете.
По её словам, она сняла буфет, расположенный рядом с основным залом пленарных заседаний, в котором, например, порция отварных сосисок стоит 72 рубля, сэндвич с сёмгой - 251 рубль, салат оливье обойдётся в 88 рублей, а судак по-польски - в 410 рублей.
Авксентьева добавила, что официальных перерывов у депутатов нет, однако можно «очень быстро и тихо выбегать».
«Главное — чтобы без ущерба для дела», — заключила парламентарий.
Ранее председатель партии «ЛДПР» Владимир Жириновский предложил принимать новых членов Госдумы только при наличии сертификата о вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- В Росстате назвали число принявших участие в переписи россиян
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября
- Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке
- Суд над Саакашвили начался в Тбилиси
- Голикова выступила за всеобщую вакцинацию от коронавируса
- Минэнерго будет сдерживать цены на бензин в рамках инфляции
- Британские диетологи рассказали о пользе кофе
- Депутат Авксентьева показала стоимость блюд в буфете Госдумы
- Депутат Госдумы Милонов назвал своих коллег голодранцами
- Голикова сообщила о снижении темпов распространения коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru