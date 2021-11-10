Депутат Авксентьева показала стоимость блюд в буфете Госдумы

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева опубликовала в своём Instagram видео, в котором показала сколько стоят блюда в депутатском буфете.

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По её словам, она сняла буфет, расположенный рядом с основным залом пленарных заседаний, в котором, например, порция отварных сосисок стоит 72 рубля, сэндвич с сёмгой - 251 рубль, салат оливье обойдётся в 88 рублей, а судак по-польски - в 410 рублей.

Авксентьева добавила, что официальных перерывов у депутатов нет, однако можно «очень быстро и тихо выбегать».

«Главное — чтобы без ущерба для дела», — заключила парламентарий.

Ранее председатель партии «ЛДПР» Владимир Жириновский предложил принимать новых членов Госдумы только при наличии сертификата о вакцинации.

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Фото: sakhalife.ru
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