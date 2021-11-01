Жириновский рассказал о мотивации вакцинации депутатов

Председатель партии «ЛДПР» Владимир Жириновский рассказал, как мотивировал депутатов прививаться от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Политик предложил принимать новых членов Госдумы только при наличии сертификата о вакцинации.

«Именно благодаря мне вакцинировалась большая часть депутатов нашей фракции. Некоторые не хотели, но я еще летом 2020 года на собрании заявил: на выборы пойдут только вакцинированные, потому что мы несем ответственность перед избирателями, мы не можем их заражать на встречах, не имеем права болеть, и, кроме того, они берут с нас пример», - рассказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также отметил, что почти все депутаты партии уже сделали прививки.

При этом Владимир Жириновский считает, что отказ от вакцинации - «непозволительная роскошь».