Жириновский рассказал о мотивации вакцинации депутатов
Председатель партии «ЛДПР» Владимир Жириновский рассказал, как мотивировал депутатов прививаться от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Политик предложил принимать новых членов Госдумы только при наличии сертификата о вакцинации.
«Именно благодаря мне вакцинировалась большая часть депутатов нашей фракции. Некоторые не хотели, но я еще летом 2020 года на собрании заявил: на выборы пойдут только вакцинированные, потому что мы несем ответственность перед избирателями, мы не можем их заражать на встречах, не имеем права болеть, и, кроме того, они берут с нас пример», - рассказал Жириновский.
Лидер ЛДПР также отметил, что почти все депутаты партии уже сделали прививки.
При этом Владимир Жириновский считает, что отказ от вакцинации - «непозволительная роскошь».
«Помощник пришел и говорит: мне врач не рекомендует. Я ему предложил пойти на другую работу, потому что он общается со мной, а я - с руководством страны. Это непозволительная роскошь так рисковать. И через пару дней он сделал прививку, оказалось, никаких веских рекомендаций и не было», - рассказал Жириновский.
Он добавил, что в вопросе вакцинации необходимы не только уговоры, но и стимулирование граждан, а также наглядное объяснение того, как вакцина влияет на здоровье общества.
По состоянию на 29 октября в России доля вакцинировавшихся от COVID-19 первым компонентом составляет 56 миллионов 787 тысяч 209 человек. Количество граждан, осуществивших полную вакцинацию – 50 миллионов 960 тысяч 796.
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