Дептранс: В Москве автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость
4 июля 202415:45
В Москве автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость, сообщили в столичном Дептрансе.
Машины оснастят датчиками, схожими с технологией на электросамокатах. Нововведения помогут избежать ДТП и штрафов из-за превышения скорости.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пилотные испытания системы займут около года.
Ранее сообщалось, что руководство Госдумы пересядет на Aurus и новую Lada, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Площадь пожара в подмосковном Одинцове выросла до 1,6 тысяч кв. м. Видео
- Советник главы ДНР рассказал о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ
- Путин заявил, что стамбульские договоренности с Украиной «остаются на столе»
- Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
- В Центробанке назвали условие возвращения массовой льготной ипотеки
- Депутатов и сенаторов будут лишать полномочий за несогласованный выезд за границу
- В Совфеде объяснили, почему Зеленский так сильно боится Такера Карлсона
- Дептранс: В Москве автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость
- Уникальную технологию ИИ представили в России
- Картаполов: В осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru