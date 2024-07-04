Дептранс: В Москве автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость

В Москве автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость, сообщили в столичном Дептрансе.

Продажи автомобилей Lada выросли в 1,5 раза за первое полугодие

Машины оснастят датчиками, схожими с технологией на электросамокатах. Нововведения помогут избежать ДТП и штрафов из-за превышения скорости.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пилотные испытания системы займут около года.

Ранее сообщалось, что руководство Госдумы пересядет на Aurus и новую Lada, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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