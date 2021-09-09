День выборов 17 сентября будет рабочим для школьников

День выборов 17 сентября будет в школах рабочим, заявил глава Минпросвешения Сергей Кравцов. По его словам, уроки можно будет продолжить, если есть возможность развести потоки школьников и голосующих.

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Выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября. Многие избирательные участки по традиции будут находиться в школах.

Ранее социолог Лев Гудков в комментарии НСН не согласился с опросом ВЦИОМ, предсказывавшим низкую явку на предстоящих выборах.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ВыборыШкола
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