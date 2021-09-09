День выборов 17 сентября будет рабочим для школьников
9 сентября 202115:15
День выборов 17 сентября будет в школах рабочим, заявил глава Минпросвешения Сергей Кравцов. По его словам, уроки можно будет продолжить, если есть возможность развести потоки школьников и голосующих.
Выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября. Многие избирательные участки по традиции будут находиться в школах.
Ранее социолог Лев Гудков в комментарии НСН не согласился с опросом ВЦИОМ, предсказывавшим низкую явку на предстоящих выборах.
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9 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru