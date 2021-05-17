Делегация из России оценит ситуацию с COVID-19 в Турции
Россия направит в Турцию экспертов, которые оценят текущую ситуацию в республике и перспективы возобновления взаимных туристических поездок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Возможность восстановления авиасообщения и активного турпотока между двумя странами обсуждалась на встрече Голиковой с турецкой делегацией.
Отмечается, что делегация РФ оценит ситуацию в Турции и перспективы возобновления авиасообщения, ограниченного с 15 апреля по 1 июня в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. В рамках визита представители российских компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества осмотрят туристические объекты, а для принятия окончательного решения Роспотребнадзор и ответственные ведомства Турции проведут консультации.
Кроме того, Голикова и делегация из Турции разработают совместный план действий, в рамках которого в том числе определят условия возобновления турпоездок, позволяющие обеспечить охрану здоровья туристов из РФ на турецких курортах.
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