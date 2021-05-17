В Турции завершился локдаун
В понедельник, 17 мая, в Турции завершился полный локдаун, который ранее был объявлен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Он продлился 18 дней – с 19 апреля по 17 мая.
Жители с сегодняшнего для имеют право свободно передвигаться по городу, открылись офисы, сообщает РИА Новости.
Накануне Минздрав Турции сообщил, что суточный прирост выявленных случаев коронавируса в стране составил 10 512, что стало наименьшим значением с 1 марта. Этот показатель также в шесть раз ниже максимума с начала пандемии, который был зафиксирован 16 апреля - 63 082 случая.
Ограничительные меры будут отменяться постепенно. Так, до 1 июня сохранится комендантский час с 21.00 до 5.00, по субботам и воскресеньям он будет круглосуточным. Ресторанам и кафе разрешено работать только на вынос и на доставку. Гражданам старшего возраста и тем, которые не успели еще вакцинироваться, смогут выходить на улицу лишь с 10.00 до 14.00 по будням. Им также запрещается пользоваться общественным транспортом.
Туристы имеют право не соблюдать комендантский час.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в беседе с Ura.ru призвал россиян настраиваться на отдых внутри страны. По его словам, лучше всего ориентироваться отдохнуть в Краснодарском крае.
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