В Турции завершился локдаун

Накануне Минздрав Турции сообщил, что суточный прирост выявленных случаев коронавируса в стране составил 10 512, что стало наименьшим значением с 1 марта. Этот показатель также в шесть раз ниже максимума с начала пандемии, который был зафиксирован 16 апреля - 63 082 случая.

Ограничительные меры будут отменяться постепенно. Так, до 1 июня сохранится комендантский час с 21.00 до 5.00, по субботам и воскресеньям он будет круглосуточным. Ресторанам и кафе разрешено работать только на вынос и на доставку. Гражданам старшего возраста и тем, которые не успели еще вакцинироваться, смогут выходить на улицу лишь с 10.00 до 14.00 по будням. Им также запрещается пользоваться общественным транспортом.

Туристы имеют право не соблюдать комендантский час.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в беседе с Ura.ru призвал россиян настраиваться на отдых внутри страны. По его словам, лучше всего ориентироваться отдохнуть в Краснодарском крае.



