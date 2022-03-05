Действие QR-кодов отменят в Крыму
С 7 марта в Крыму отменят действие QR-кодов для посещения общественных мест, массовых развлекательных и спортивных мероприятий, а также для заселения в гостиницы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
Это ковидное ограничение отменили уже в нескольких регионах России, в том числе в Москве.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, поэтому не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.
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