Действие QR-кодов отменят в Крыму

С 7 марта в Крыму отменят действие QR-кодов для посещения общественных мест, массовых развлекательных и спортивных мероприятий, а также для заселения в гостиницы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

QR-коды отменили в Воронежской области

Это ковидное ограничение отменили уже в нескольких регионах России, в том числе в Москве.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, поэтому не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПандемияQR-кодКрымКоронавирус
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