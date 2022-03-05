QR-коды отменили в Воронежской области

Власти Воронежской области отменили требование о наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, а также сняли запрет на работу заведений общепита в ночное время. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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«Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Систему QR-кодов ввели в Воронежской области в ноябре прошлого года. Они стали обязательными для посетителей торговых центров, предприятий сферы услуг, учреждений культуры, спорта, туризма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусQR-кодВоронежская Область
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