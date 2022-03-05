QR-коды отменили в Воронежской области
Власти Воронежской области отменили требование о наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, а также сняли запрет на работу заведений общепита в ночное время. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Систему QR-кодов ввели в Воронежской области в ноябре прошлого года. Они стали обязательными для посетителей торговых центров, предприятий сферы услуг, учреждений культуры, спорта, туризма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- Россиянам раскрыли эффективный способ сохранить сбережения
- Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым
- Стало известно, что повышает летальность после операций
- Хинштейн: Закон о наказании за фейки о ВС РФ распространят на Росгвардию
- QR-коды отменили в Воронежской области
- Более 700 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала спецоперации
- От отравления в подмосковном детском лагере погибли подростки
- Глава ДНР сообщил о взрыве дома в Мариуполе
- Кабмин выделил еще пять миллиардов рублей на поддержку аграриев
- PayPal и eBay приостановили работу в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru