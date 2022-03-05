QR-коды отменили в Воронежской области

«Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Систему QR-кодов ввели в Воронежской области в ноябре прошлого года. Они стали обязательными для посетителей торговых центров, предприятий сферы услуг, учреждений культуры, спорта, туризма.

