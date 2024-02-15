«Давно назрело!»: Депутат Козловский призвал не пускать в алкомаркеты лиц до 21 года

«Хорошая инициатива, она уже давно назрела. Инициатива направлена на сбережение здоровья и генофонда России. Более того, я бы предложил этот возраст поднять до 21 года. Как раз к этому моменту завершается процесс роста и развития организма человека (у юношей до 21 года, у девушек до 20 лет). Что касается механизма реализации инициативы, то здесь необходимо найти работоспособный алгоритм вместе с участниками рынка и учесть специфику бизнесов в зависимости от региона, масштаба и специализации. В любом случае продавец на кассе при продаже алкоголя может попросить паспорт», - сказал Козловский.

Он отметил, что для повсеместного внедрения инициативы предстоит много работы, начиная с изменения культурных традиций.

«Предстоит много работы для повсеместного внедрения инициативы, начиная с изменения культурных традиций и стереотипов поведения героев в кино и на ТВ. Если инициатива будет принята, а лично я буду этому способствовать, то она должна внедряться системно и повсеместно. Султан Хамзаев мой коллега, но я его знаю довольно давно, и он всегда методично продвигал эту идею. Думаю, у него получится!», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Хамзаев не раз предлагал ввести запрет на продажу алкоголя в России лицам младше 21 года. Он отмечал, что увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года должно быть принципиальной позицией для России. По мнению Хамзаева, алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографии России, передает «Радиоточка НСН».

