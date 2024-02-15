«Давно назрело!»: Депутат Козловский призвал не пускать в алкомаркеты лиц до 21 года
Инициатива направлена на сбережение здоровья и генофонда России, отметил в эфире НСН Александр Козловский.
Закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов нужно для лиц моложе 21 года, а не 18 лет, заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский в разговоре с НСН. Таким образом, депутат предлагает запретить продажу алкоголя для лиц до 21 года.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов для лиц моложе 18 лет. Письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Козловский поддержал инициативу.
«Хорошая инициатива, она уже давно назрела. Инициатива направлена на сбережение здоровья и генофонда России. Более того, я бы предложил этот возраст поднять до 21 года. Как раз к этому моменту завершается процесс роста и развития организма человека (у юношей до 21 года, у девушек до 20 лет). Что касается механизма реализации инициативы, то здесь необходимо найти работоспособный алгоритм вместе с участниками рынка и учесть специфику бизнесов в зависимости от региона, масштаба и специализации. В любом случае продавец на кассе при продаже алкоголя может попросить паспорт», - сказал Козловский.
Он отметил, что для повсеместного внедрения инициативы предстоит много работы, начиная с изменения культурных традиций.
«Предстоит много работы для повсеместного внедрения инициативы, начиная с изменения культурных традиций и стереотипов поведения героев в кино и на ТВ. Если инициатива будет принята, а лично я буду этому способствовать, то она должна внедряться системно и повсеместно. Султан Хамзаев мой коллега, но я его знаю довольно давно, и он всегда методично продвигал эту идею. Думаю, у него получится!», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Хамзаев не раз предлагал ввести запрет на продажу алкоголя в России лицам младше 21 года. Он отмечал, что увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года должно быть принципиальной позицией для России. По мнению Хамзаева, алкоголь, табак и наркотики являются прямой угрозой для демографии России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов внесён в Госдуму
- Госдума одобрила в первом чтении право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов
- Генсек НАТО заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ
- Нигер потребовал от Франции выплатить компенсацию за колониальный грабеж
- Патриарх Кирилл призвал заключать брачные союзы у алтаря
- Даниил Медведев снялся с теннисного турнира в Дохе
- Эрмитаж возродит экспедицию археологов в крепости Кармир-Блур в Ереване
- Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу «Маска»
- СМИ: Бизнес Ивлеевой проверят сотрудники Федеральной налоговой службы
- Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru