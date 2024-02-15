Депутат Хамзаев предложил запретить детям посещать точки продажи алкоголя

Как отметил депутат, российские власти предпринимают значительные усилия в вопросе снижения уровня табакокурения и потребления спиртного. В частности, в стране запрещена реклама табака и алкоголя, в регионах ограничена продажа крепких напитков в ночное время, для предприятий розничной торговли действует запрет на выкладку табачной продукции на всеобщее обозрение. Однако ограничения частично нарушаются в отношении алкоголя: подобная продукция в магазинах визуально доступна любому посетителю продуктового маркета либо специализированной точки.

Хамзаев также указал, что нередко в крупных магазинах спиртные напитки размещаются не только на определенных рядах, но и в акционных зонах. Как правило, они расположены на входе в торговый зал, таким образом продукция становится визуально доступна в том числе детям.

«Прошу вас оценить предложение о необходимости внесения изменений ... в части введения запрета на посещение специализированных алкогольных магазинов несовершеннолетними гражданами, а также создания в общих продуктовых магазинах отдельных закрытых алкогольных секций», — отметил депутат в своем обращении.

Ранее Хамзаев предложил полностью запретить продажу алкогольных напитков в кегах, напоминает Ura.ru.

