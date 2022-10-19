СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных

В докладе СПЧ говорится о случаях гибели лиц, которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья. Отмечается, что это стало следствием отсутствия в военкоматах медицинских комиссий, из-за чего осмотры призванных по мобилизации граждан не проводились.

«Необходимо возбудить уголовные дела по каждому подобному случаю, а также законодательно установить обязательность прохождения медицинской комиссии лицами, подлежащими призыву по мобилизации», - подчеркнули в СПЧ.

Ранее власти Челябинской области заявили, что пятеро призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона погибли, сообщает RT.

