СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) заявил о необходимости возбудить уголовные дела по каждому случаю гибели мобилизованных во время военной подготовки, сообщает РИА Новости.

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В докладе СПЧ говорится о случаях гибели лиц, которым военная служба противопоказана по состоянию здоровья. Отмечается, что это стало следствием отсутствия в военкоматах медицинских комиссий, из-за чего осмотры призванных по мобилизации граждан не проводились.

«Необходимо возбудить уголовные дела по каждому подобному случаю, а также законодательно установить обязательность прохождения медицинской комиссии лицами, подлежащими призыву по мобилизации», - подчеркнули в СПЧ.

Ранее власти Челябинской области заявили, что пятеро призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона погибли, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Уголовное ДелоСпецоперацияПогибшиеСПЧМобилизация
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