«Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав ее ключевым игроком на мировой арене»;

«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства»;

«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. Во Франции об этом можно только мечтать», — приводит цитаты пользователей из комментариев сайт «5 канала».

31 декабря, обращаясь к россиянам с новогодним поздравлением, Владимир Путин заявил, что Россия твердо и последовательно отстаивает свои интересы в безопасности.

