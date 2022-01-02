Читатели Le Figaro с восхищением обсуждают новогоднее обращение Путина

Читатели французского издания Le Figaro восхищаются новогодней речью президента России Владимира Путина. Они сожалеют, что могут «только мечтать» о политике, который неуклонно защищает интересы своей страны.

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«Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав ее ключевым игроком на мировой арене»;

«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства»;

«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. Во Франции об этом можно только мечтать», — приводит цитаты пользователей из комментариев сайт «5 канала».

31 декабря, обращаясь к россиянам с новогодним поздравлением, Владимир Путин заявил, что Россия твердо и последовательно отстаивает свои интересы в безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияБезопасностьСоцсетьВладимир Путин
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