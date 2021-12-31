Лавров: Россия не позволит США «замотать» инициативу о гарантиях безопасности

Россия не даст возможности США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Конфликт мирового масштаба»: Стрелков исключил участие НАТО в войне против России

«Отмечу: «замотать» наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим», — сказал Лавров.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры с США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСШАНАТОЛавровСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры