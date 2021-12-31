Лавров: Россия не позволит США «замотать» инициативу о гарантиях безопасности
Россия не даст возможности США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
«Отмечу: «замотать» наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим», — сказал Лавров.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры с США.
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