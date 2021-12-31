Лавров: Россия не позволит США «замотать» инициативу о гарантиях безопасности

Косачёв: по Украине прозвучали очень важные констатации - отказ от размещения США наступательных вооружений Лавров: Москва не позволит США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности Скворцова: из-за мутаций нового штамма назвать точные сроки завершения пандемии коронавируса нельзя Синоптики: Новогодняя ночь будет комфортной по температурным показателям