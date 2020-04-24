Число жертв коронавируса в России превысило 600

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 68 622 человека, из них 5849 - за последний день. Днем ранее было зафиксировано 4774 новых случая, отмечает RT.



Лидером по количеству заболевших и погибших по-прежнему остается Москва. На столицу приходится почина половина заразившихся (36 897) и погибших (325).



Всего выздоровели 5568 человек, из них 677 — за последний день.

