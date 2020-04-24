Число жертв коронавируса в России превысило 600
В России по состоянию на пятницу, 24 апреля, жертвами коронавируса стали 615 человек. Такие данные привели в оперативном штабе. Из них 60 человек умерли за последние сутки.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 68 622 человека, из них 5849 - за последний день. Днем ранее было зафиксировано 4774 новых случая, отмечает RT.
Лидером по количеству заболевших и погибших по-прежнему остается Москва. На столицу приходится почина половина заразившихся (36 897) и погибших (325).
Всего выздоровели 5568 человек, из них 677 — за последний день.
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Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru