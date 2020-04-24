Число жертв коронавируса в России превысило 600

В России по состоянию на пятницу, 24 апреля, жертвами коронавируса стали 615 человек. Такие данные привели в оперативном штабе. Из них 60 человек умерли за последние сутки.

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Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 68 622 человека, из них 5849 - за последний день. Днем ранее было зафиксировано 4774 новых случая, отмечает RT.

Лидером по количеству заболевших и погибших по-прежнему остается Москва. На столицу приходится почина половина заразившихся (36 897) и погибших (325).

Всего выздоровели 5568 человек, из них 677 — за последний день.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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