Число жертв драки на юге Казахстана выросло до десяти
Десять человек погибли в беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. Новые данные о жертвах массовой драки, произошедшей в республике, сообщает телеканал «Хабар 24» . Ранее было известно о восьми погибших.
В больницах скончались двое пострадавших, уточняет RT.
По информации телеканала, более 1,5 тысячи человек, которые лишились жилья в результате беспорядков, размещены в мечети и детском саду. Во временных пунктах пребывания организовано трехразовое питание, местные жители приносят туда теплую одежду и другие вещи.
По мнению представителей Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, конфликт «имеет значительно более глубокие корни, а не просто бытовые причины», отмечает Интерфакс. В связи с этим правозащитники призвали включить в комиссию по расследованию инцидента авторитетных представителей общественности и духовенства.
Около 90% населения села Масанчи, где начался конфликт, - дунгане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований властей жителей Китая, которые представляют национальное меньшинство в Казахстане. По В СМИ и соцсетях появлялась информация, что причиной массовой драки стал конфликт на национальной почве. Руководство Казахстана отвергло эту версию.
С вечера субботы в Кордайском районе введен режим ЧС.
9 февраля власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в населенных пунктах Кордайского района Казахстана, где ранее произошла массовая драка, отмечают Известия.
Ранее НСН сообщала, что в ходе массовой драки в селе Масанчив Кордайского района восемь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести, 47 задержаны силами правопорядка. Из-за бесчинств повреждены более 30 жилых домов, 23 машины, 15 объектов торговли. По поручению президента страны Касыма-Жомарта Токаева правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым разбирается в причинах и ликвидациях последствий инцидента. Причиной беспорядков назвал бытовой конфликт, который отдельные провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Об этом заявил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
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