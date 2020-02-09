Число жертв драки на юге Казахстана выросло до десяти

Десять человек погибли в беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. Новые данные о жертвах массовой драки, произошедшей в республике, сообщает телеканал «Хабар 24» . Ранее было известно о восьми погибших.

В больницах скончались двое пострадавших, уточняет RT.

По информации телеканала, более 1,5 тысячи человек, которые лишились жилья в результате беспорядков, размещены в мечети и детском саду. Во временных пунктах пребывания организовано трехразовое питание, местные жители приносят туда теплую одежду и другие вещи.

По мнению представителей Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, конфликт «имеет значительно более глубокие корни, а не просто бытовые причины», отмечает Интерфакс. В связи с этим правозащитники призвали включить в комиссию по расследованию инцидента авторитетных представителей общественности и духовенства.